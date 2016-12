Registrato poco prima della morte del musicista, nel 1993, Dance Me This'ha una data di uscita confermata per il primo di giugno ed è stato pensato per essere il suo 100 ° album.

Prima della sua scomparsa avvenuta nel 1993, Zappa dichiarò su Guitarist Magazine che stava lavorando ad un album realizzato con il Synclavier, Dance Me This appunto,pensato per essere utilizzato da gruppi di danza moderna. Inizialmente era prevista la pubblicazione per l'anno successivo. Zappa morì di cancro alla prostata nel dicembre dello stesso anno, all'età di 52 anni.

L'album è già disponibile in pre-order sul sito ufficiale.