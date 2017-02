Il 2 giugno l'Arena Fiera Rho sarà caldissima fin dal primo pomeriggio: sono state infatti definite le quattro band che andranno a completare la line up della giornata di Sonisphere 2015, esibendosi prima di METALLICA e FAITH NO MORE.



I primi due gruppi faranno la felicità degli amanti di sonorità metal "complicate": MESHUGGAH sono da sempre amatissimi in Italia, e dopo aver riempito il concerto headliner lo scorso dicembre, tornano per questa data estiva. GOJIRA, già visti in azione con Metallica al concerto di Udine nel 2012, porteranno le loro sonorità di technical death francese. Assieme a loro, WE ARE HARLOT sono il nuovo gruppo di Danny Worsnop (ex-Asking Alexandria) ed HAWK EYES, tengono alta la bandiera dell'hardcore inglese mischiato con lo sludge metal.

Ecco di seguito i dettagli della giornata

METALLICA

Faith No More

Meshuggah

Gojira

We Are Harlot

Hawk Eyes

Apertura porte: ore 12.00

Inizio concerti: ore 14.00

Ricordiamo inoltre che, in concomitanza con Expo 2015, la stazione dell'alta velocità di Rho Fiera sarà servitissima con una moltitudine di collegamenti in più.

Biglietti in vendita su livenation.it e ticketone.it