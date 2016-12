Dagli anni '70 ai giorni nostri: questione di note

La moda attuale gioca sia sull'innovazione che sul revival: un macrocosmo nel quale fluiscono diverse correnti, più o meno moderne ma sempre e comunque attuali. Ed ecco quindi che per le strade cittadine si possono trovare dei pantaloni a vita alta in stile anni '80 mentre sull'altro lato del marciapiede passeggia un ragazzo con un paio di pantaloni a 'zampa' come si usava nel decennio precedente.



Scegliere un capo piuttosto che un altro e sposare dunque una tendenza rivela il carattere di una persona. Non è difficile immaginare che, con ogni probabilità se provassimo ad intonare "Yesterday" a quel ragazzo con i pantaloni a zampa, lui sarebbe in grado di proseguire senza avere il testo sott'occhio.



Questo non significa che tutte le ragazze con indosso dei jeans a vita alta siano fan di Madonna, ma che probabilmente una parte del loro carattere sente di esprimere al meglio se stesso in quel determinato modo. E non di rado queste corrispondenze si fanno sempre più frequenti.



La moda cambia pur in un certo senso rimanendo uguale a se stessa. I decenni precedenti sono assimilabili a puzzle differenti, dai quali attingiamo delle tesserine per comporre quello attuale. Oggigiorno tutto può essere "in" o "out" se portato nella maniera giusta.



E allora ben vengano io ragazzotti in stile grunge con sulla maglia un richiamo ai Nirvana o le ampie borse in tela e cuoio tipiche degli anni '70. Saper mescolare abilmente questi elementi, inserendo il giusto tocco di personalità, è la chiave giusta per stupire chiunque. La moda è anche questo: gusto e personalità.



Ma la questione non è finita qui, le possibilità, infatti, di ridisegnare il proprio outfit seguendo mode dettate dal periodo storico o stile musicale non è affatto una utopia ai giorni nostri, e non solo se dobbiamo andare ad una festa a tema: è una cosa che possiamo fare scegliendo gli abiti di tutti i giorni.



Nel 2015 questo è possibile trovando online le fonti e i siti che provvedono a mettere in vendita gli abiti di ogni epoca, cosa che negli anni ’70 non era di certo possibile. Basti pensare agli e-commerce più in voga, zalando.it è uno di questi, all’interno del quale troviamo con facilità una pagina che racchiude la moda suddivisa per anni. Certo in questo modo faremo meno coda alle casse, gireremo meno negozi “fisici” per trovare un determinato capo, non dovremmo cercare parcheggio al centro commerciale e non dovremmo neppure portarci dietro buste pesanti. Ecco il vantaggio!